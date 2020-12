Julie Taton se souviendra éternellement de ce Noël 2020. Non pas parce qu'il n'a pas été comme les autres en raison de la crise sanitaire et que la plupart d'entre nous l'avons passé loin de ceux qu'on aurait voulu avoir près de nous. Mais parce que l'aniatrice de la matinale de NRJ a donné naissance à son second enfant.

Julie Taton a annoncé sur instagram avoir accouché ce jeudi matin, cinq semaine en avance. "Nous, on a reçu le plus beau des cadeaux hier matin... Tahoe est né!! Un peu pressé le petit Warrior... 5 semaines en avance... Mais tout va bien! Des bisous de NeoNat où on va rester encore quelquees jours", a-t-elle écrit, photo à l'appui.

félicitations à Julie Taton et bienvenue au petit Tahoe puisque c'est son prénom.