A cause du Covid, le centre de bien-être de Julie Taton met la clé sous la porte

Le Covid n’a épargné personne. Comme d’autres établissements, les centres de bien être ont été contraints de fermer leurs portes à plusieurs reprises et, pour certains, ce confinement a été un véritable coup de massue. C’est le cas d’Hyvin, le centre de bien-être de Julie Taton qui mettra bientôt la clé sous la porte après trois ans d’existence. "Le covid a été un gouffre financier pour Hyvin. Les experts ne pouvaient plus venir délivrer leurs conseils et leurs soins. Aujourd’hui, ça redémarre un peu mais ce n’est pas suffisant. Nous allons vendre", nous explique l’animatrice à propos de son établissement situé à Waterloo.

Elle s’exporte ! Un projet passe à la trappe, un autre voit le jour. Julie Taton et son époux, Harold van der Straeten, sont actuellement en train de mettre sur pied un autre de leurs rêves fous : proposer des expériences bien-être ... en Laponie ! "J’y suis allée il y a quelques temps et je suis totalement tombée amoureuse de l’endroit", explique l’animatrice qui, femme d’affaires accomplie, est également la propriétaire de Bivouac, un restaurant éphémère qui a connu un beau succès à Wavre cet été et qu’elle projette d’ouvrir un peu partout en Belgique ("Liège ou encore à la côte", nous dit-elle) et à l’étranger. "On est en train de visiter des lieux qui pourraient accueillir le restaurant", nous informe-t-elle.