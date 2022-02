Julie Zenatti forme "un couple non genré” avec son mari: "Nous sommes à la fois papa et maman à tour de rôle" People Pierre-Yves Paque La chanteuse de 40 ans s’est mariée en 2016 avec Benjamin Bellecour et ils ont deux enfants ensemble. © DEMOULIN BERNARD

Julie Zenatti et son mari Benjamin Bellecour sont en couple depuis 13 ans. Dans les colonnes de Nous Deux, la chanteuse de 40 ans a expliqué comment ils s’organisaient pour gérer leur famille (ils ont deux enfants, Ava et Elias, âgés respectivement de 11 et 4 ans) et leurs obligations professionnelles respectives. “Il y en a toujours un des deux qui reste. On a chacun nos moments, raconte celle qui avait été victime d’un AVC pendant sa première grossesse. À la naissance de mon fils, j’étais en tournée, très peu là. Mon mari est devenu sa ‘maman’pendant ses huit premiers mois. En fait, nous sommes un couple ‘non genré’. Nous sommes à la fois papa et maman à tour de rôle. Pour l’instant, ça fonctionne, nos enfants sont normaux”.