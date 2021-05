“Maman, j’ai du t’expliquer que j’étais ton fils. Si la tête est définitivement ailleurs, tes yeux étaient là. Et ton cœur aussi, et on a beaucoup rigolé. Bon anniv my little mother #Alzheimer #Amour”.

C’est avec ces mots d’amour filial que Julien Courbet a souhaité un bon anniversaire à sa maman, touchée par la maladie d’Alzheimer. Une histoire bien triste, à laquelle sont confrontés de milliers de gens, et dont l’animateur avait déjà parlé, voici quelques mois. “Elle me reconnaît une fois sur dix. C’est une autre épreuve, personne ne mérite une fin de vie comme ça. Mais quand elle me reconnaît, je vous assure que cette ‘rencontre’devient un moment de magie ! Et on rigole beaucoup ensemble”

Parmi les amis et proches qui ont réagi à cette jolie déclaration – et à cette belle photo – on note celle de Cyril Hanouna qui a envoyé de nombreux coeurs à son ancien collège de C8.