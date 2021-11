L’année n’est pas encore finie que Julien Lapraille pense déjà à la suivante. Et, pour une fois, pas pour le boulot mais pour une raison tout autre. L’ancien candidat de Top Chef et actuel animateur de RTL Belgium endossera, en effet, le plus beau des rôles en 2022, celui de papa. Contacté par nos soins, l’homme à la bonne humeur légendaire nous a confirmé la bonne nouvelle. Lui et sa compagne, France, attendent leur premier enfant pour avril prochain. " J’ai toujours voulu être papa, avoir un futur ou une future Lapraille ! ", nous explique, avec beaucoup d’enthousiasme, le principal intéressé qui préfère ne pas divulguer le sexe du bébé pour le moment.

Très discret sur sa vie privée, Julien Lapraille ne partage que depuis peu son quotidien avec France sur les réseaux sociaux. Et pourtant, les deux tourtereaux filent le parfait amour depuis bientôt deux ans. Pharmacienne de formation, la Liégeoise a tout quitté pour venir vivre avec le cuistot à Marbehan, là où elle l’aide désormais dans la boutique Le Marché de Julien.

Les mois qui arrivent s’annoncent donc magiques pour l’animateur qui, outre ses activités sur Bel RTL (Les Bons Vivants) et sur Radio Contact (Food Contact), apparaîtra bientôt dans un numéro de Tout s’explique et reviendra, début 2022, avec une nouvelle saison de La Grande Balade sur RTL-TVI.