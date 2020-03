Ses symptômes n'étant pas des plus alarmants et son état s'améliorant légèrement après neuf jours, Julien Lepers a donc décidé de ne pas se rendre à l'hôpital pour se faire tester au Covid-19. Le lendemain de son annonce vidéo, l'ex-animateur a d'ailleurs nuancé un peu ses dires, via un nouveau post Twitter.

"Les amis, juste pour clarifier ma situation: je me sens mieux aujourd’hui et je ne suis pas sûr à 100% d’avoir été atteint du virus. Mes symptômes n’étaient pas extrêmement graves au point de me faire tester et je n’ai pas voulu prendre une place d’hôpital pour rien", a-t-il écrit sur le réseau social.



Plus de peur que de mal donc pour Julien Lepers, qui n'a pas oublié de rendre hommage au personnel soignant dans sa vidéo: "Docteurs, médecins... vous êtes des héros de la nation française, à mes yeux. Ce que vous avez fait est remarquable. Bravo aussi à tout le personnel soignant qui bosse comme des fous en ce moment".