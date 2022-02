Père de deux enfants nés en 1993 et 1998, Julien Lepers est possiblement père depuis plus longtemps. Dans les années 80, l'ancien animateur de France 3 aurait eu un premier enfant, qu'il n'a jamais reconnu.

Un certain Alexandre Lefeuvre se déclare être le premier enfant de Julien Lepers. Âgé de 34 ans, cet auteur-compositeur qui a grandi du côté d'Amiens, s'est confié à France Dimanche afin de raconter son histoire.

La maman d'Alexandre, Véronique, aurait eu une liaison avec le présentateur de Questions pour un Champion. Il l'emmenait dans sa garçonnière et ce n'est que quelques mois plus tard, que Véronique apprenait que Julien Lepers était en couple. Pendant cette période, Véronique tombait enceinte d'Alexandre.

Vivant sans père, Alexandre n'a pas été épargné dans la cour de récréation : "A l'école, ce n'était pas facile, les autres enfants, qui ne voyaient que ma mère, me traitaient de 'bâtard' et se moquaient de moi en me demandant : 'Il est où ton père ?' Mais jusqu'à l'âge de 13 ans, je n'ai pas ressenti le besoin d'aller plus loin", confie-t-il. C'est vers l'âge de 6 ans que sa mère lui donne l'identité de son probable père.

Curieux d'en apprendre plus sur son père, Alexandre décide lui écrire une lettre. Il laisse son adresse dans la lettre, espérant qu'un jour le principal intéressé se pointe.

Un dimanche, le vœu d'Alexandre s'exauce lorsqu'il ouvre la porte de sa maison. "Quelqu'un toque à la porte et je vois Julien Lepers avec un casque, tenant la main de son fils Guillaume et celle de sa compagne de l'époque. On les a fait entrer dans la maison. Le courant est bien passé et il est parti en promettant de me revoir", explique-t-il à France Dimanche.

Quelques mois plus tard, Alexandre est invité dans la maison de campagne de l'animateur de France 3. Il est présenté comme un ami de la famille. Il aperçoit alors Lorraine la fille de Julien Lepers, et là c'est le déclic. "On se ressemble tellement que je suis mal à l'aise", raconte-t-il. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'Alexandre prononce sans faire exprès le mot 'Papa'. "Aussitôt il se braque, me dit qu'on est sûr de rien... Le lendemain matin, il me réveille aux aurores, m'avertit que ses parents vont arriver et que je dois rapidement faire mes valises", confie-t-il.

Depuis cet évènement, plus aucun message ou visite de l'animateur. Julien Lepers aurait apparemment changé de numéro et ne l'aurait plus jamais contacté.

C'est en 2006 qu'Alexandre fait un grand pas, un test de paternité. Il le fait à trois reprises et reçoit trois résultats totalement différents, 99 - 65 - 50%. Des chiffres qui ont interpellé Alexandre et Véronique. "Normalement, les deux personnes testées doivent se retrouver dans la même pièce. Or cela n'a jamais été le cas."

Aujourd'hui le jeune homme continuer de lutter pour qu'un test soit organisé sous le contrôle d'un huissier de justice.

Affaire à suivre...