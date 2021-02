Avec dix nominations (et une seule victoire en 1993, en tant que meilleure actrice pour Trois Couleurs : Bleu), Juliette Binoche est l’une des comédiennes les plus souvent amenées à participer à la cérémonie des César. Mais il faut croire que cela ne lui suffit pas. Non retenue cette année, elle s’est fendue sur Instagram d’une parodie de la sorcière de Blanche-Neige : "Miroir, mon beau miroir, pourquoi ne suis-je pas aux César ? Y’a-t-il eu une entourloupe, au niveau de la haute direction ? Mmmmm… Bizarre, bizarre. Oui je dis bizarre. Comme c’est bizarre César, César…". Avis partagé par Kervern et Delepine, dont le film, Effacer l’historique, Ours d’argent à Berlin, n’est nommé que pour le scénario. "Décidément, on n’a vraiment pas des têtes à César", a tweeté Gustave Kervern.

On sent bien que les César, c’est la fête de la grande famille du cinéma français…