Plusieurs jours après, le Met Gala fait encore parler de lui. Et dans l'exubérance la plus totale, un échange discret a trouvé le moyen de captiver toute l'attention. Plus sobres que Lil X Nas, Rihanna ou encore Kim Kardashian, arrivée encagoulée et entièrement drapée de noir, Justin et Hailey Beiber se sont en effet démarqués tout autrement sur le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art de New York ce 13 septembre.





Sous les flashes des photographes, le chanteur canadien de 27 ans a délicatement posé sa main au centre du ventre de la mannequin. Un geste tendre qui a eu l'air de gêner son épouse et cette dernière y a coupé court. Baby bump naissant ? Bébé en bon chemin pour l'année 2022 ? Les rumeurs furent lancées.