Justin Bieber est actuellement en pleine tournée mondiale pour son album "Justice". Malheureusement, le chanteur de 28 ans se voit contraint d'annuler plusieurs de ses concerts normalement prévus dans les prochains jours en raison de problèmes de santé. C'est sur Instagram qu'il en a informé ses fans. "Je n’arrive pas à croire que je suis en train de dire ça… J’ai fait tout ce que j’ai pu pour aller mieux, mais je suis de plus en plus malade. Ça me brise le cœur de devoir annuler les prochains concerts, mais ce sont les ordres des docteurs. À tous mes fans, je vous aime tellement. Je vais me reposer et aller mieux", a-t-il écrit.

Justin Bieber était supposé se produire à Toronto au Canada, il n'a pour le moment pas précisé de quelle pathologie il souffrait. Par le passé, le chanteur avait révélé dans un documentaire qu'il avait souffert durant plusieurs années sans le savoir de la maladie de Lyme. Une infection qui, mal diagnostiquée, l'avait plongé dans un état de fatigue intense et rendu au passage dépressif.