People Justin Bieber et Hailey Baldwin devraient s’unir religieusement le 28 février.

Il paraît que toute la planète people en frémit déjà. Et que pour les réseaux sociaux, ce sera l’événement de 2019. Justin Bieber et Hailey Baldwin vont à nouveau se marier. Ensemble, naturellement.

Après une union civile on ne peut plus secrète en septembre dernier, en tout petit comité, les deux vingtenaires (22 ans pour elle, 24 pour lui) ont décidé de s’épouser à nouveau, mais à l’église et en grande pompe cette fois. La cérémonie était initialement prévue en janvier, mais a finalement été reportée d’un mois. "Ils établissent l’agenda avec tous leurs amis et tous les membres de leurs familles pour être certains d’être entourés de ceux qu’ils aiment, a confié, anonymement, un proche au magazine People. Il n’y a donc pas d’urgence."

Selon le site Page Six, les festivités sont prévues pour le 28 février. Tous les détails (danseurs, répétitions, etc.) seraient réglés et le DJ personnel de Justin Bieber, Tay James, serait aux manettes pour assurer l’ambiance musicale. D’après Entertainment Tonight, le couple hésiterait entre le Canada et les USA pour la réception. Voire… les deux !

Quelle que soit la destination finalement retenue, une chose est sûre : cela ne passera pas inaperçu et il y aura au moins autant de paparazzi aux alentours que d’invités dans la salle. Les gilets jaunes, eux, devront suivre cela à distance, sur Internet, en rêvant des sommes astronomiques dépensées par les deux jeunes stars.