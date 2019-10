Un an après leur union civile à New York, Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont mariés une seconde fois en Caroline du Sud.

De nombreuses photos de la cérémonie - qui s’est déroulée dans le luxueux domaine de Montage Palmetto Bluff, à Bluffton - ont été publiées par les 154 invités (dont Kendall et Kylie Jenner, Katy Perry, Jaden Smith, etc.) sur les réseaux sociaux. À commencer par le chanteur canadien en personne, avec ce cliché légendé par un "ma femme est hot" et une mention "The Biebers", histoire de lancer leur propre dynastie ?