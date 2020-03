Privé de tournée et de promotion pour son dernier album, le Canadien s’ennuie et tente un “exploit”: quitter son divan pour rejoindre son lit sans toucher le sol.

Confiné comme près de la moitié de la population de la planète, Justin Bieber cherche à faire passer le temps. Au lieu de donner des concerts acoustiques comme nombre de ses confrères, ou de prodiguer des cours de cuisine ou de gym, le Canadien s’est lancé un défi : quitter son divan pour rejoindre sa chambre sans poser un orteil sur le sol.

Dans une vidéo postée sur Instragram, on peut voir le chanteur jouer les acrobates en sautant de fauteuil en fauteuil à travers son vaste salon, utiliser ensuite des skateboards et autres ustensiles curieux pour se rendre dans sa chambre à coucher… et échouer de très peu dans sa mission. En effet, au moment de sauter sur son lit, il se vautre littéralement par terre dans un grand cri de désespoir.

En manque d’activité, Justin Bieber a manifestement passé du temps sur Internet et probablement croisé une autre vidéo. Celle d’Andri Ragettli, un skieur freestyle suisse, qui le 19 mars dernier, confiné lui aussi, s’était aménagé chez lui un véritable parcours d’obstacles baptisé Floor is lava, le sol, c’est de la lave. Autrement dit, pas question d’y poser le pied.

La performance du Suisse est bien plus impressionnante que celle de Justin Bieber. Il précise d’ailleurs qu’elle n’est pas à faire chez soi ! Elle n’est pas gratuite non plus. Pour chaque like obtenu, le skieur s’est engagé à verser un centime à L’organisation mondiale de la santé pour aider à la recherche contre le coronavirus. À ce jour, il en totalise plus de 13 300 sur Twitter et plus de 67 000 sur Facebook.Vu le buzz qu'il fait sur les réseaux sociaux, il devrait engranger une jolie petite somme pour l'OMS.