Est-ce la fin d'un des couples les plus célèbres d'Hollywood ? Plusieurs photos publiées par The Sun et qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux laissent place au doute...

Personne ne l'avait vu venir, pourtant, Justin Timberlake, en plein tournage pour son nouveau film "Palmer", est apparu tactile et très proche d'Alisha Wainwright, l'actrice qui joue à ses côtés.

Filmés à leur insu, les deux acteurs ont été aperçus sur la terrasse d'un café se tenant les mains. Le courant a l'air donc de bien passer entre les deux acteurs, de quoi semer un vrai doute et d'alimenter certaines rumeurs de séparation du côté de Jessica Biel et Justin Timberlake.

Selon The Sun, un témoin, qui était présent ce jour-là, a vu Justin et Alisha très complices. "Ils souriaient et riaient […] A un moment donné, il a attrapé sa main et l’a posée sur son genou. Elle s’est alors mise à doucement caresser sa jambe. Puis il lui a serré la main et jouait avec".

Mais ce n'est pas tout. En effet, un détail n'a pas échappé aux fans. Justin Timberlake ne porte plus son alliance alors qu'il est marié avec Jessica Biel depuis 2012 et qu'ils sont les parents d'un petit garçon âgé de 4 ans. D'autres affirment que l'interprète de "Cry me a river" a dû retirer son alliance pour les besoins de son nouveau film.

A l'heure actuelle, ni Justin Timberlake ni Jessica Biel a affirmé ou démenti les rumeurs de séparation. Affaire à suivre donc...