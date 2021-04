"On sait tous que Thomas Pesquet est un fan de Kaamelott. Et qu'Alexandre Astier est fan de spatial", voici comment commence la pétition lancée par les fans de Kaamelott et qui a récolté plus de 5.000 signatures. La requête de cette dernière ? Que Thomas Pesquet puisse être le premier à visionner le film d'Alexandre Astier depuis l'espace.

Mais comment une telle idée a pu germer dans la tête des fans? La rumeur voudrait que l'astronaute ait emporté avec lui l'intégrale de la série à bord de la capsule de Space X, de quoi donner des idées à certains... Un projet qui pourrait ne pas déplaire au principal intéressé, puisqu'Alexandre Astier est en effet un passionné d'astronomie.

Les personnes à l'origine de cette pétition prennent le projet très au sérieux. "Proposition : Faire de Kaamelott le premier film avec une exclusivité spatiale ! C’est-à-dire, que le premier spectateur du film, ce soit Thomas Pesquet. (…) Certains films sortent en exclu aux US, ou en chine etc. Mais il n’y a jamais eu de film sorti d’abord dans l’espace", peut-on notamment lire dans la description. Les fans attendent maintenant avec impatience la réaction du réalisateur.

Rappelons que la sortie du film, très attendu, était prévue pour l'été 2020, mais qu'elle a été reportée à une date inconnue en raison de la pandémie.