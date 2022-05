"Les mots me manquent"

"Elle a pris la décision irréfléchie de mettre fin à sa vie sur Terre", a déploré Mercy, sa mère, dans un communiqué. "Les mots me manquent. Une magnifique fille est partie. Merci de respecter notre intimité alors que nous pleurons la perte de Kailia. Mon bébé pour toujours", a-t-elle écrit sur son compte Facebook. "On savait qu'elle luttait contre quelques problèmes, et nous avons tout fait pour la soutenir et l'aider", a confié un proche du côté de Page Six. Les réseaux sociaux lui ont rendu hommage depuis l'annonce de la triste nouvelle.