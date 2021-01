Si vous pensiez que 2020 était une année absolument dingue, vous n'êtes pas au bout de vos surprises... Ce 6 janvier la presse américaine se montrait catégorique : le divorce entre Kim Kardashian et Kanye West est, la star de 40 ans étant lassée des frasques du rappeur. Dans la foulée, une étrange rumeur faisait tourner la tête des internautes. "Ye" aurait trompé sa femme avec Jeffree Star, un influenceur beauté haut en couleur.

Tout est parti de la plateforme TikTok où Ava Louise, une starlette qui, on le rappelle, est à l'origine du "Coronavirus Challenge", un défi controversé où elle incitait ses followers à lécher la lunette des toilettes en pleine pandémie, a mis le feu aux poudres. Selon elle, le Tout-Los Angeles est au courant de l'affaire "depuis des mois". C'est que l'intéressé, qui cumule 14 millions de fans sur Instagram, vit actuellement dans le Wyoming... à trois heures de route de Kanye West. Le rappeur de 43 ans y a effectivement mis la main sur un ranch à 14 millions de dollars près de Cody il y a quelques mois. Un déménagement qui marquait le début de sa séparation avec Kim Kardashian selon Page Six. “Les rumeurs entre Jeffree et Kanye sont infondées", aurait toutefois glissé une source à E! News dans le but de tuer la rumeur dans l'oeuf. En faisait référence à la "messe du dimanche" dans sa dernière publication, Jeffree Star semble toutefois faire un clin d'oeil à la star, récemment convertie au christianisme.