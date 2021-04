"Parler le même langage" Selon les indiscrétions recueillies par Page Six, Kanye West aurait même un critère bien précis en tête. "Il veut une artiste et quelqu’un qui soit créatif", a-t-on fait savoir dans le média américain. Le but : "parler le même langage" au quotidien. Une formulation qui a tout du tacle subtil envers Kim Kardashian. La femme d'affaires devenue milliardaire, elle, n'aurait pas la tête à l'amour et sa tribu est la première de ses priorités à l'heure actuelle.

L'officialisation du divorce n'est plus qu'une question de temps. Entre Kayne West et Kim Kardashian, seule la garde de leurs quatre enfants, North, Saint, Chicago et Psalm, reste en suspens. Longtemps décrit commeface à la séparation annoncée avec fracas en janvier 2021, le rappeur de 43 ans commence à tourner la page. La preuve ? "Ye" serait déjà prêt à retrouver à l'amour après sa relation longue de sept ans avec la star de télé-réalité.