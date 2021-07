Pour faire patienter ses admirateurs et prouver qu'il ne lâchait rien jusqu'au 6 août, "Ye" a partagé une image de sa chambre sur les réseaux sociaux. Ce qui s'apparente plus à une cellule de prison qu'à une suite d'hôtel comprend un lit simple, une armoire, une horloge et une télé accrochée à un mur triste comme la pluie. Au sol, on y trouve une moquette qui donnerait des haut-le-coeur à Valérie Damidot. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont bien évidemment fusé.