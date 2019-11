En mai dernier, Kanye West affirmait crouler sous les dettes et être sans le sou au point d’appeler à la rescousse Mark Zuckenberg, le patron de Facebook, en lui demandant d’investir un milliard de dollars dans ses affaires.

Six mois plus tard, le compte en banque du chanteur s’est remplumé. 68 millions de dollars y ont atterri comme par miracle. C’est en tout cas ce que croit le mari de Kim Kardashian qui est persuadé que cette ristourne du fisc US est due au fait d’avoir retrouvé la foi chrétienne. On imagine sans peine toutes les paroisses du royaume et d’ailleurs en demander autant, elles qui sont financièrement à la peine…