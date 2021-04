"Histoire vraie : Kanye West est passé par chez moi à 8 heures du matin l'autre jour. Je ne savais pas qu'il allait venir", a-t-il confié à ses 23 millions d'abonnés. Au menu ? Un petit-déjeuner composé d'oeufs au bacon vegan avec du ketchup et une écoute anticipée de Khaled Khaled, son prochain album. On y voit "Ye" en pleine transe, les bras levés dans le studio du natif de la Nouvelle-Orléans. Et un détail a tout de suite sauté aux yeux des fans : il porte toujours son alliance malgré le divorce imminent.

"Je suis ravi de voir qu'il va bien", a toutefois souligné un internaute. Kanye West a déjà fait savoir qu'il souhaitait désormais partager la vie d"une "artiste" après ses sept ans de mariage avec Kim Kardashian.

Kanye West serait-il toujours dans le déni ? Alors que les médias américains annoncent que Kim Kardashian se serait éprise de l'animateur vedette Van Jones, le rappeur de 43 ans cherche du réconfort auprès de ses amis. C'est DJ Khaled lui-même qui a partagé l'anecdote sur Instagram.