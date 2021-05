Ces derniers temps, Cupidon semble prendre du bon temps chez les riches et célèbres. Si Jennifer Lopez et Ben Affleck mobilisent presque toute l'attention, voilà que Kanye West se retrouve lié à une folle rumeur.

Selon DeuxMoi, compte Instagram spécialisé dans les ragots hollywoodiens, mais toutefois bien informé, le rappeur de 43 ans et Irina Shayk "seraient secrètement en couple". Le mannequin et ex de Bradley Cooper aurait eu plusieurs rendez-vous avec "Ye" ces derniers jours, assurent différentes sources. "Je ne sais pas si 'en couple' est le terme approprié, mais il y a sûrement un intérêt mutuel", a-t-on également nuancé selon des propos traduits par ELLE.

Ce qui est sûr, c'est que le top model de 35 ans, qui a tourné dans un clip de Kanye West par le passé ("Power", en 2010), est actuellement à New York où elle vit avec sa fille Lea.