"Ce n'est pas drôle de voter pour Kanye. Je ne sais pas comme le dire autrement. Soyez responsables". Après avoir glissé son bulletin dans l'urne - ou plutôt dans la boîte aux lettres - Jennifer Aniston a eu une petite pensée pour Kanye West et ses ambitions politiques.

Celle qui donne sa préférence au candidat démocrate Joe Biden dans le cadre de cette présidentielle américaine a bien tenu à souligner à ses 35 millions d'abonnés que l'avenir du pays n'était pas une farce. Véritable machine à clash, le rappeur de 43 ans n'est évidemment pas rester de marbre. "Friends n'était pas drôle non plus", a-t-il tweeté avant d'effacer ses traces.

"Notre président actuel a décidé que le racisme n'est pas un problème. Il a ignoré publiquement et à plusieurs reprises la science... trop de gens sont morts", a quant à elle estimé Jennifer Aniston dans sa publication Instagram alors que de plus en plus de célébrités incitent leurs fans à aller voter.