La rumeur disait donc vrai. À tout juste 44 ans, Kanye West écrit une nouvelle page de sa vie et c'est avec Irina Shayk qu'elle débute. Après quelques rendez-vous galants à New York, l'ex de Bradley Cooper a accompagné le rappeur dans le sud de la France où ils ont fêté son anniversaire, annoncent les médias américains.

"C’est 100% romantique, mais on ignore à quel point c’est sérieux à ce stade", assure le bien informé TMZ après une semaine de rumeurs. Dans Page Six, on lit que Kim Kardashian valide cette nouvelle idylle et qu'elle est "heureuse" pour le père de ses quatre enfants. "Je t'aime pour la vie", lui a même écrit la star de télé-réalité à l'occasion de ses 44 ans.

Kanye West et Irina Shayk se connaissent déjà bien puisque le top model est apparu dans le clip du titre "Power" en 2010 avant de défiler pour la marque Yeezy deux années plus tard à Paris. La suite s'annonce déjà palpitante.