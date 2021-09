L'une des raisons du divorce qui secoua ce début d'année 2021 ? Alors qu'on le dit extrêmement proche de Kim Kardashian, Kanye West a profité de, son 10e album, pour faire une confidence surprenante. "Hurricane", l'un de 27 titres de cet opus-fleuve, y évoque un épisode fâcheux de son mariage.

"Me voilà en train d’agir comme si j’étais trop riche, me voilà avec une nouvelle nana, et je connais la vérité, je joue encore avec mes deux enfants, ça fait beaucoup de choses à digérer quand ta vie n’arrête pas de bouger", y déclame-t-il, assumant son infidélité pour la première fois. La tromperie aurait eu lieu après la naissance de North et Saint West, soit après 2015. L'interprétation de ces lignes a été validée par plusieurs sources dans la presse américaine. "Les paroles de Kanye sont en quelque sorte le témoignage de tout ce qu’il a fait de mal et ses excuses, pour prendre ses responsabilités", a-t-on affirmé dans People. De l'eau semble toutefois avoir coulé sous les ponts puisque c'est en robe de mariée que Kim Kardashian est arrivée au stade de Chicago en marge de la sortie de l'album ce 29 août.