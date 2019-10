Lors d’une récente interview pour Beats 1 sur Apple Music, le rappeur américain a pointé du doigt certaines applications qui, selon lui, nourrissent des addictions au sexe.

Récemment converti au christianisme, le mari de Kim Kardashian a affirmé " souffrir comme Jésus" face à ces applications et que de nombreux problèmes - comme le fait que des femmes y envoient des photos sexy - n’auraient pas lieu d’être si ces dernières n’existaient pas. " Je souffre de cela et, en le disant à voix haute, je suis sûr qu’il y a d’autres hommes mariés qui souffrent de la même manière et qui sont heureux de m’entendre dire ça" , a conclu Kanye West, qui a assuré par la même occasion qu’il gérait également (" je m’en occupe") son addiction au sexe.