Brad Pitt et Angelina Jolie, Johnny Depp et Amber Heard... la planète people a été marquée par de déchirants divorces ces dernières années. Jusqu'ici, celui entre Kim Kardashian et Kanye West semble se dérouler sous les meilleurs auspices. Trois mois après les premières rumeurs, Kanye West, 43 ans, aurait soumis sa réponse officielle à la femme de ses quatre enfants.

D’après les informations de TMZ, le rappeur réclame simplement la garde partagée de North, Saint, Chicago et Psalm pour mettre ce long chapitre derrière eux. "Cela ne signifie pas automatiquement un partage à 50/50 et il est probable que Kim obtienne la part du lion. Ils trouveront certainement un arrangement entre eux et le feront approuver par le tribunal. Ils se sont tous les deux engagés à la coparentalité", pouvait-on lire sur le site américain ce 12 avril.



L'ancien couple aurait même déjà trouvé un terrain d'entente : ils ne demandent, ni l'un ni l'autre, de pension alimentaire et les frais d'avocats seront à la charge de chacun. Une information qui a du sens puisque Kim Kardashian a récemment fait son entrée dans le club prisé des milliardaires selon le magazine Forbes. La villa de Hidden Hills, elle, semble déjà promise à la femme d'affaires dont le reste du clan se trouve d'ores et déjà dans les environs de ce coin huppé de Los Angeles.