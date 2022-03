Un cliché... et une officialisation ? Si Kanye West se consacre à la sortie de son album, la musique n'est visiblement pas sa seule priorité. Le rappeur de 43 ans, qui vient de quitter Julia Fox, mais semble toujours éperdument amoureux de son ex, ne serait plus célibataire.

"Ye" passerait en effet du bon temps avec Chaney Jones, jeune influenceuse de 24 ans qui a tout de suite fait parler d'elle. Le mannequin est en effet une copie conforme de Kim Kardashian, des pieds à la tête. De quoi affoler les médias américains. Ce lundi 28 février, le producteur est apparu sur un selfie avec l'intéressée et l'image n'est pas passée inaperçu. Chaney Jones a fait honneur à sa réputation de sosie officieux de la star de 40 ans, affichant sa ressemblance frappante.

Dans l'entourage du chanteur, on cherche à temporiser. "Ils ne font que s’amuser. Kanye West est indéniablement attiré par Jones en raison de sa ressemblance avec Kim Kardashian", a glissé un proche du côté de TMZ. Reste à savoir ce qu'en pense la mère de ses quatre enfants.