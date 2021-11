En instance de divorce avec Kim Kardashian, Kanye West a déclaré dernièrement qu'il n'excluait pas de se réconcilier avec celle qu'il considère toujours comme sa femme.

De nombreux fans ont dès lors été assez surpris en voyant le rappeur de 44 ans accompagné ce week-end à un match de basket à Minneapolis. Non pas par Kim Kardashian bien entendu, mais par une mannequin de 22 ans.

Il s'agit de Vinetria et des images du couple ont vite circulé sur les réseaux sociaux. Selon le site "Page Six", cette relation est bien réelle et dure "depuis un certain temps maintenant".