Qu'est ce qu'un NFT? Non-fungible token en anglais, soit jeton non fongible en français. Un objet non fongible est un objet unique qui n'est pas interchangeable. Par exemple, l'argent est fongible, on peut échanger des euros ou des cryptomonnaies, mais une œuvre d'art est non fongible, car unique. Les NFT sont en réalité des certificats d'authenticité associés à un objet virtuel unique.

Kanye West refuse d'en entendre parler. Malgré la popularité croissante des ces derniers, l'artiste américain ne veut dépenser son énergie que dans des choses qui sont "réelles", en ce moment.

Dans la légende de la photo postée sur Instagram, il s'explique: "ARRÊTEZ DE ME DEMANDER DE FAIRE DES NFT, JE NE SOUTIENDRAI PAS ÇA... POUR L'INSTANT, JE NE SUIS PAS DANS CETTE VOIE, JE FAIS DE LA MUSIQUE ET DES CHOSES DANS LE MONDE RÉEL". Une déclaration qui a été bien reçue par ses abonnés.

Kanye West planche actuellement sur l’enregistrement de son onzième album studio, la suite de DONDA, son précédent album paru en août dernier. DONDA 2 est prévu pour le 22 février 2022.