Le mari de Kim Kardashian s’est confié sur son alcoolisme dans GQ.

Un matin, j’étais assis dans le bureau à travailler sur ma nouvelle collection Yeezy et il y avait de la vodka dans le frigo, a confié Kanye West, qui s’est pour la première fois exprimé sur ses problèmes d’alcool, au magazine GQ. J’ai voulu me lever pour aller en prendre, pour préparer une boisson que je buvais toujours la journée. Mais, tout à coup, je me suis dit : le diable ne va pas me battre aujourd’hui. Je n’ai plus bu une goutte depuis lors."

Voilà donc ce qui fut le déclic pour qu’il arrête ses déboires. " C’est comme un tatouage. Je n’ai pas bu depuis que j’ai réalisé que je dois combattre ce problème jour après jour, poursuit le mari de Kim Kardashian, qui souffre d’alcoolisme invisible (le fait de boire occasionnellement mais en grande quantité ou de boire à petite dose mais régulièrement, soit en moyenne une fois par jour). Je ne l’avais pas compris avant ça, et personne ne m’avait dit que j’étais un alcoolique fonctionnel."

Les fans du rappeur américain ne lui en auraient pas tenu rigueur et c’est d’ailleurs ce qui surprend le principal intéressé. "Les gens m’ont traité de lunatique, ils m’ont traité de toutes sortes de choses, mais jamais d’alcoolique. Alors que je buvais du jus d’orange avec de la vodka le matin !"