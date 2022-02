Parfait sosie

Âgée de 24 ans, cette mannequin et influenceuse américaine a été aperçue avec "Ye" à la fois à Chicago et Miami ces jours-ci. Ce qui est frappant ? Sa ressemblance avec Kim Kardashian. Même cheveux noirs, mêmes courbes vertigineuses, même style. Tout y est. Cet état de fait lui vaut d'ailleurs le surnom de "Kimmy" dans la presse américaine. Et c'est certainement ce qui a pu plaire à Kanye West. La relation de celui qui prépare la sortie deavec Julia Fox avait déjà pour but d'attiser la jalousie la mère de ses enfants. En vain ?

Encore un stratagème pour rendre son ex jalouse ? Exit Julia Fox, Kanye West aurait jeté son dévolu sur une nouvelle petite amie. Le rappeur de 44 ans, qui multiplie les actes désespérés pour regagner le coeur de Kim Kardashian, passerait de plus en plus de temps avec une certaine Chaney Jones.