Photos à l'appui, la presse américaine avance que "Ye" est sur le point de tourner la page, puisqu'il serait plus proche de jamais d'une certaine Julia Fox. Encore relativement inconnue, cette actrice de 31 ans est en train de se faire un nom grâce à sa récente performance dans, film avec Adam Sandler disponible sur Netflix. La jeune femme, qui a dîné avec le producteur à deux reprises à Miami, jouit d'un passé sulfureux. Ancienne Playmate, cette jet-setteuse italo-américaine aurait également étéet maîtresse SM par le passé. Elle est mère d'un fils, Valentino, et s'adonne également à la photographie et la peinture. Kanye West l'avait dit : sa prochaine compagne est bien artiste dans l'âme.