Le rappeur américain Kanye West aurait frappé un fan qui lui demandait un autographe. Cette scène se serait produite jeudi 13 janvier, dans la matinée.

L'incident aurait eu lieu non loin du Soho Warehouse, une discothèque de Los Angeles. Plusieurs sources auraient déclaré au magazine américain TMZ, que le rappeur se serait disputé avec un fan dans la rue. Ye l'aurait frappé et poussé mais la cause de l'altercation ne serait pas encore claire.

Sur les images, on aperçoit le rappeur assez énervé de la situation. On peut aussi remarquer un homme se trouvant au sol. Pendant ce temps, le rappeur crie à la personne qui le suit, “Éloignez-vous de moi. Je ne vais pas vous serrer la main. Tu aurais dû lui parler.”

Jusqu'à preuve du contraire, le rappeur est présumé innocent. Il est possible que cette agression soit une mise en scène afin de réclamer de l'argent à une vedette au compte en banque bien fourni.