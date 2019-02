L'animatrice a mis ses menaces à exécution en attaquant l'émission pour une affaire qui remonte à fin 2018.

Fin octobre, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs avaient relayé des photos de Karine Ferri datant de 2005 où elle posait nue pour Playboy.

L'animatrice n'avait pas du tout apprécié et a fait appel, le 1er novembre, à un avocat pour attaquer TPMP. Elle regrettait que ces photos soient diffusées à une heure de grande écoute et a donc réclamé la somme d'un million d'euros.

Ce lundi soir dans TPMP, Cyril Hanouna nous expliquait qu'ils avaient bel et bien reçu un courrier provenant de l'avocat de Karine Ferri afin de réclamer la somme préalablement citée à la société de production H2O: "Ils auraient dû s'envoyer en l'air! Ils auraient dû dire: On réclame le PIB d'un pays! Non mais franchement... Ce qui serait drôle, c'est qu'elle perde et qu'elle nous doive de l'argent. Je vous jure que si c'est ça, bien entendu on reversera tout l'argent à une association", a réagi Hanouna, dans son style.

L'animatrice va-t-elle percevoir la somme ? Affaire à suivre...