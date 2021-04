C'était il y a tout juste 14 ans, le 30 avril 2007, on apprenait la disparition de Grégory Lemarchal, âgé de seulement 23 ans. L'ancien vainqueur de la Star Academy succombait à la mucoviscidose, alors qu’il était en attente de greffe de poumons. Chaque année, à cette même date, les hommages se multiplient. Et cette année ne déroge pas à la règle avec sa compagne de l'époque, Karine Ferri, et l'ancien animateur de la Star Academy, Nikos Aliagas, qui lui rendent un vibrant hommage sur les réseaux sociaux.

Karine Ferry, d'abord, a publié une story sur Instagram avec la date de son décès, accompagnée de deux mains qui prient et d'un lien vers l'association ouverte par les parents de Grégory Lemarchal après la mort de ce dernier ("Association Grégory Lemarchal"). Nikos Aliagas ,ensuite, a partagé une photo en noir et blanc d'un cinéma, sur ce même réseau social, avec écrit en légende : "14 ans déjà… Et tu continues à écrire ton histoire dans le cœur des gens tout comme tes parents continuent ce combat que tu as mené jusqu’au bout avec courage. Un jour, nous la vaincrons 'cette putain de maladie' comme tu disais. Que ta mémoire âme soit éternelle".