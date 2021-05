Mais les ragots ne s'arrêtent pas là puisque la belle Karine aurait, aussi, une relation avec Stéphane Plaza. La réalité est pourtant beaucoup plus simple: pendant les travaux en cours dans la maison de celui qui en cherche... pour les autres, il a posé ses valises chez sa copine. Rien d'autre!

Il a suffit d'une photo, prise il y a deux ans, pour que la rumeur enfle: Karine Le Marchand et Cyril Lignac seraient en couple. Sauf que non, non, non (comme le chante Camelia Jordana), entre ces deux-là, il n'y a rien d'autre que de l'amitié. La photo en question a été prise lors de la remise des insignes de Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres à Pierre Hermé, le 23 septembre 2019. "et" a twitté l'animatrice de "L'amour est dans le pré", qui avait déjà été la cible de mille et une rumeurs quand elle partageait la vie de Joey Starr.