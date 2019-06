Un message qui en a surpris plus d'un...

"Pas de jugement s’il vous plaît commence ainsi Karine Lemarchand . Je cherche un mec pour faire une expérience à trois avec mon homme. Mon trip c’est de voir la complicité entre les deux, je ne fais rien je suis du type voyeuse. Si tu connais quelqu’un intéressé viens en MP."

Si ce message semble aussi osé que surprenant, l’ex de JoeyStarr a rassuré les fans de L’amour est dans le pré. "La personne devrait être ouverte d’esprit et aimer les choses suivantes : plier du linge, faire la vaisselle, passer le balai, faire la poussière etc. Et moi je m’assois et je vous regarde. Faites vite, je pense que ça va être un beau trip !" .