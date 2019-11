C’est officiel : Kate Beckinsale est divorcée, après quatre ans de procédures.

Et pour immortaliser cet événement, l’actrice de 46 ans a posté sur Instagram une photo noir et blanc d’elle topless. Son ex ne va peut-être pas apprécier, mais c’est aussi pour cet humour un peu absurde et cruel qu’on aime tant les Britanniques.