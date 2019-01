Le couple princier est venu inaugurer un musée du design, décontracté. La princesse Kate en a même profité pour donner des nouvelles du petit Louis.





Ils n'étaient pas revenus là où tout a commencé entre eux depuis 2015 : Kate et William ont pourtant à nouveau foulé les terres écossaises hier, mardi 29 janvier. Le couple s'est rendu à Dundee pour inaugurer le Victoria & Albert Dundee, un musée du design flambant neuf.

A quelques kilomètres de là se situe l'Université de Saint Andrews, là où les deux jeunes , alors étudiants, se sont rencontrés en 2001. Tous les deux y faisaient des études d'histoire de l'art avant que William ne change de cursus pour aller ensuite vers la géographie. Après une longue histoire un peu chahutée (ils se sont séparés quelques mois) le couple s'est marié le 29 avril 2011. Depuis trois enfants sont nés.

Des news de la famille

D'ailleurs, Kate a volontiers donné des nouvelles de son petit dernier, Louis. En riant, elle a signalé que le petit prince qui fêtera ses 1 an le 23 avril prochain était très énergique et était déjà "une petite chenille très rapide". La princesse portait une tenue qu'elle avait déjà mise à plusieurs reprises et qui lui va toujours comme un gant. Il s'agit d'une robe-manteau en tartan vert signé de la maison Alexander Mc Queen, mettant en valeur ses longues jambes fines. Elle l'avait assorti d'un petit sac vert et de boucles d'oreilles en saphir ayant appartenu à Lady Diana.

© AP Manteau Alexander Mc Queen pour une princesse en forme avec son mari, le prince William.

Durant le bain de foule qui a suivi leur arrivée dans la ville écossaise, le couple s'est prêté volontiers à des salutations et a échangé quelques mots avec une foule fournie venue les saluer. Une petite fille, fascinée par les cheveux de cette dernière, n'a d'ailleurs pas hésité à prendre dans sa main une mèche de la duchesse de Cambridge, faisant éclater de rire cette dernière !

© AP La main à la pâte : le couple a dévoilé le panneau qui accueillera les visiteurs du V&A Dundee

© AP Est-ce à ce moment que Kate raconte que le petit Louis est déjà "une petite bête rampante très rapide" ? On ne pense pas !