Mise en scène

Dans un même temps, la venue du couple, parfaitement assorti en bleu à la cérémonie d'ouverture, était encensée par la presse britannique. Et il semblerait qu'un nouvel exercice de style de l'élégant duo ne soit pas passé inaperçu. Au point de les soupçonner de "copier" Meghan Markle et le prince Harry à cause d'une photo prise en Écosse. On y voit Kate et William s'adresser aux finalistes de l'Earthshot Prize, de dos et en mouvement. Et cette mise en scène n'est pas sans rappeler celle régulièrement utilisée par les Sussex. "Cette image prise côté coulisses , presque à leur insu, est celle que l'on associe aux plus célèbres photos de Meghan et Harry" , estime l'expert en image Nick Ede dans le Daily Mail .

"Image de marque"

"L'aspect brut de cette photo donne au spectateur une vision intime des Cambridge, et je pense qu'ils améliorent leur image de marque et leur visibilité" , a-t-il ajouté. Le 20 octobre dernier, le couple royal faisait sensation sur un sublime cliché en noir et blanc qui a également été comparé à ceux des Sussex.