À 10 minutes du château de Windsor Les Cambridge ont décidé de poser leurs bagages à Adelaide Cottage durant l'été, affirme-t-on outre-Manche. La raison est double. Ce déménagement permettrait d'abord "de donner plus de liberté aux enfants", souligne le Sunday Times. Les royaux bambins, qui devraient donc quitter la Thomas's Battersea School, pourront notamment "aller au parc ou jouer avec des amis". La résidence est en effet située sur les terres verdoyantes de Windsor. L'autre but de ce changement. C'est en effet là que la reine Elizabeth II, 96 ans, passe désormais le plus clair de son temps. S'approcher de la souveraine aux 70 années de règne a donc aussi pesé dans la balance. Il se murmure que Kate et William y opteraient pour un mode de vie plus modeste, se passant même de tout staff. Le pavillon datant du 19e siècle comporte quatre chambres et fut rénové en 2015. Le domaine est situé en face de Frogmore Cottage, l'ancienne demeure de Meghan et Harry.

Déménagement en vue. C'est en 2013, soit deux ans après leur mariage, que Kate Middleton et le prince William obtenaient les clés de l'"Apartment 1A" de Kensington Palace. C'est là que la duchesse et le duc ont fondé leur famille et vu grandir George, 8 ans, Charlotte, 7 ans, et Louis, 4 ans. Aujourd'hui, la presse britannique annonce qu'il y a du changement dans l'air à Londres.