Sulfureuse réputation



Adieu la capitale, "hello" la campagne ? Locataires de Kensington Palace depuis 2013, le prince William et Kate Middleton auraient la bougeotte. Selon la presse britannique, le duc et la duchesse souhaiteraient se mettre au vert en 2022 et lorgneraient sur une résidence tristement célèbre de la monarchie britannique.

Les Cambridge pourraient poser leurs royaux bagages à Fort Belvedere incessamment sous peu, rapporte le Telegraph. Moins loin que leur maison de campagne d'Anmer Hall, dans le Norfolk, cette demeure de Windsor serait le compromis idéal pour leur projet. Le nom dira certainement quelque chose aux plus grands connaisseurs de la famille royale, puisqu'il est devenu indissociable de ceux d'Édouard VIII et de Wallis Simpson.

La propriété cossue, nichée dans un domaine de 2.000 hectares, fut le théâtre des amours passionnées de l'oncle rebelle et dandy d'Elizabeth II et de l'Américaine mal-aimée. Comme le souligne Point de Vue, c'est là, entre deux parties survoltées où s'amassaient célérités de tous poils, que le duc de Windsor aurait reçu des dignitaires allemands en pleine montée du nazisme. C'est aussi là, en décembre 1936, que le prince de Galles renonça au trône qui lui était destiné avant de filer aux États-Unis rejoindre sa belle. Kate et William parviendront certainement à redonner à Fort Belvedere son lustre d'antan.