Hommages

C'est devenu une habitude : la duchesse de Cambridge a réalisé un sans-faute à Westminster Abbey. Arrivée dans une longue robe-manteau Catherine Walker bleue et coiffée d'un chapeau pillbox, l'épouse du prince William a notamment été comparée à Jackie Kennedy. Le choix de ce bleu vif n'était pas un hasard, puisqu'il s'agissait d'un hommage appuyé l'Ukraine et à son drapeau. Autre clin d'oeil d'un goût sûr ? Kate avait opté pour le collier composé de diamants et d'un saphir qu'elle portait lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky et Olena Zelenska en octobre 2020. La mère de George, Charlotte et Louis a également étalé sa complicité avec le prince Charles et Camilla Parker Bowles, future reine consort qu'elle tâche de ne pas totalement éclipser malgré tout.