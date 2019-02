La duchesse de Cambridge s'est rendue auprès des écoliers de Lavender, au nord de Londres.





Kate Middleton est toujours proche des enfants. Après un atelier pizza dans la capitale en janvier et un moment plein de complicité lors de son déplacement officiel à Dundee, en Ecosse, elle l'a encore prouvé ce mardi 5 février. En tant que marraine de l'asbl Place2Be, la maman de 37 ans a assisté à un atelier bien-être en compagnie d'écoliers à la santé mentale fragile.

"Ma famille me rend heureuse"

Vêtue d'une élégante robe vert pomme signée Eponine London, elle a joué le jeu en amenant avec elle un "objet qui rend heureux". "J'ai quelque chose avec moi. Ce n'est pas très grand. Vous voulez le voir ?", a-t-elle teasé avant de dévoiler une tendre photo. "C'est une photo de ma famille. Là ce sont mes enfants et voici mon mari. Et ma famille me rend heureuse. On aime jouer dehors ensemble et passer beaucoup de temps tous ensemble. Et ça me rend très heureuse" , a-t-elle expliqué aux enfants selon le Daily Mail.

Le cliché en question n'est pas inédit puisqu'il a servi de carte de vœux cette année. On y voit le prince William, Kate, George, Charlotte et le petit Louis dans leur domaine du comté de Norfolk.