Kate Middleton le concède elle-même : le confinement n'a pas été de tout repos et a chamboulé le quotidien de George, Charlotte et Louis au passage. Cependant, certaines règles de bienséances restent gravées dans le marbre, coronavirus ou non. Leur nounou Maria Borrallo, bien que considérée comme la crème de la crème outre-Manche, a été briefée avec la plus grande fermeté.

Parmi les commandements auxquels elle doit se soumettre, on en retrouve un qui a de quoi surprendre ceux qui ne naviguent pas les cercles fermés de la famille royale britannique, rapporte Paris Match Belgique. La nanny ne peut sous aucun prétexte prononcer un mot bien précis devant les deux princes de 7 et 2 ans et la princesse de 5 ans : "kids", que l'on pourrait traduire par "gamins" ou "gosses" en français.

Pour la futur roi et la future reine, qui lui préfèrent le mot plus neutre "children", il s’agit là d’une simple preuve de respect vis-à-vis de leur rang. Un cercle vertueux qui devrait les aider à véhiculer eux-mêmes les bonnes manières et le respect qui leur ont été inculqués dès leur plus tendre enfance.