Éclaboussé par l'affaire d'Epstein jusqu'au point de non-retour, le prince Andrew a d'ores et déjà tiré sa révérence en ce qui concerne les apparitions publiques. Récemment, le duc d'York disparaissait même de la boutique royale, où cartes postales, mugs et autres souvenirs n'ont plus leur place. Outre-Manche, on parle désormais d'un titre dont il pourrait être destitué... au profit d'une certaine Kate Middleton.

Si l'on en croit la presse britannique, il aurait été décidé que le prince Andrew serait privé de son titre de commodore du London's Royal Thames Yacht Club, un établissement aussi ancien que prestigieux, au terme d'une réunion au sommet entre les membres seniors de la famille royale. Lieu cossu et familial, ce club qui réunit la crème de la crème britannique pourrait donc voir la Duchesse de Cambridge briguer le poste. "Elle est une navigatrice accomplie et serait un atout énorme en tant que première commodore féminine du club", murmure-t-on dans des propos rapportés par Madame Figaro. Un nouveau challenge idéal pour préparer l'épouse de William à son futur rôle de Reine ?