"Nous parlions de mariage depuis un bout de temps, donc ce n'était pas vraiment une énorme surprise, mais je l'ai emmenée dans un endroit joli au Kenya et j'ai fait ma demande", expliquait alors William, 28 ans et chevelure bien plus garnie qu'aujourd'hui. "C'était vraiment romantique. Et j'ai évidemment dit oui", glissait la future duchesse de Cambridge qui allait charmer les Britanniques. Alors que des photos de l'événement ont circulé en masse sur les réseaux sociaux, le constat est implacable : Kate a à peine changé en une décennie et après trois grossesses