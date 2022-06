Chez les Cambridge, les démonstrations d'affection en public sont rares. Et les mots doux lors de sorties officielles peut-être encore davantage. Une petite séquence a donc particulièrement touché les suiveurs de la monarchie britannique.

Le 4 juin dernier, la duchesse, le duc et leurs enfants George et Charlottes s'étaient rendus à Cardiff dans le cadre des célébrations du jubilé de la reine Elizabeth II. Une spectatrice y a immortalisé un échange plein de tendresse avant de le diffuser sur les réseaux sociaux. "Au château de Cardiff, j'ai filmé le moment quand une femme a dit à la duchesse de Cambridge: 'Vous allez être une princesse géniale', et elle a répondu en regardant le prince William: 'Je suis entre de bonnes mains'", lit-on sur Twitter, vidéo à l'appui.