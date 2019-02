La Duchesse a fait parler son élégance naturelle ce 13 février.

Sur son 31 en toutes circonstances. Ce mercredi 13 février, Kate Middleton a eu une journée chargée avec deux événements autour d'une thématique qui lui est chère : la santé mentale des enfants. Et si son engagement sans failles est à saluer, ses tenues en ont bluffé plus d'un.e.

Le jour et la nuit

La duchesse de Cambridge s'est abord rendue à la conférence Mental Health in Education au Mercus Hall de Londres. La maman de 37 ans avait opté pour un ensemble croisé en tweed sombre signé Dolce & Gabbana. Des collants, des escarpins et une pochette noirs accompagnaient le tout. Un look chic et discret très approprié.

Le soir, Kate filait au Victoria & Albert Museum de la capitale pour un gala toujours dédié à la santé mentale. Et elle ressemblait à une vraie princesse Disney. Sa robe Gucci aux tons rose poudré et gris était sublime. Les plus observateurs ont d'ailleurs reconnu ses boucles d'oreilles Kiki McDonaugh. Un bijou qu'elle avait déjà porté lors du mariage de sa sœur Pippa en mai 2017. La Duchesse portait aussi des escarpins Oscar de la Renta et était munie d'une minaudière Prada.

Alors que Meghan Markle fait les choux gras, sa belle-sœur est toujours plus rayonnante. Le jour et la nuit.